¼¯»ùÅçÃæ±û¹â¹»¤È¼¯»ùÅç¶ÌÎ¶¹â¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬¡¢2Æü¡¢Î¾¹»¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ýー¥Ä¸ò´¿²ñ¤¬³«¤«¤ìÇ®¤¤Àï¤¤¤¬·«¤ê¹­¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ 1992Ç¯¤«¤éÂ³¤¯¼¯»ùÅç¶ÌÎ¶¤È¼¯»ùÅçÃæ±û¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¸ò´¿²ñ¡£ ¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤è¤¦¤È»Ï¤Þ¤Ã¤¿Âç²ñ¤Ïº£Ç¯¤Ç33²óÌÜ¤Ç¡¢Î¾¹»¤«¤é¤ª¤è¤½1900¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¥µ¥Ã¥«ー¤äÂîµå¤Ê¤É15¼ïÌÜ¤ÇÂÐÀï¤·¡¢¾¡¤Ã¤¿¼ïÌÜ¤Î¿ô¤Ç¾¡ÇÔ¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤ÎÃæ»ß¤ò¶´¤ó¤Ç¼¯»ùÅçÃæ±û¤¬¸½ºß8Ï¢¾¡Ãæ¤Ç¤¹¡£ (µ­¼Ô)