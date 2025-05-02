¥á～¥Æ¥ì¡ÊÌ¾¸Å²°¥Æ¥ì¥Ó¡Ë °ËÀª¿ÀµÜ¤Ç20Ç¯¤Ë°ìÅÙ¹Ô¤ï¤ì¤ë¿ÀÍÍ¤Î¤ª°ú¤Ã±Û¤·¡Ö¼°Ç¯Á«µÜ¡×¡£8Ç¯¸å¤Î2033Ç¯¤ÎÁ«µÜ¤Ë¸þ¤±¤Æ33¤ËµÚ¤Öº×¤ê¤È¹Ô»ö¤¬ºÅ¤µ¤ì¡¢5·î2Æü¤¬¤½¤ÎËë³«¤±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ »°½Å¸©¤Î°ËÀª¿ÀµÜ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö»³¸ýº×¡×¡£20Ç¯¤Ë°ìÅÙ¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ö¼°Ç¯Á«µÜ¡×¤ÎºÇ½é¤Îº×»ö¤Ç¤¹¡£ 20Ç¯¤Ë°ìÅÙ¹Ô¤ï¤ì¤ë¿ÀÍÍ¤Î¤ª°ú¤Ã±Û¤·¡Ö¼°Ç¯Á«µÜ¡×¡£³°µÜ¡¦ÆâµÜ¤È¤â¤Ë¡¢ÎÙÀÜ¤¹¤ëÉßÃÏ¤Ë¿·¤·¤¤ÍÑºà¤ÇÆ±¤¸·Á¤Î¼ÒÅÂ¤Ê¤É¤òÂ¤¤êÂØ¤¨¡¢¤´¿ÀÂÎ¤ò