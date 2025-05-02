¼ê·Ý²È¤ÎÍÎÊå¡Ê41¡Ë¤¬2ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸á¸å1»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Éã¤ÎÉÔ²Ä²ò¤Ê¸ÀÆ°¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÉã¾¡ÌîÍÎ¡Ê75¡Ë¡¢Êì¥­¥ã¥·¡¼ÃæÅç¡Ê73¡Ë¡¢»Ð¾¡Ìî²íÆà·Ã¡Ê43¡Ë¤È¤È¤â¤Ë½Ð±é¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤­¤¿¤¬¡¢°ì²È4¿ÍÁ´°÷¤Ç¤Î½Ð±é¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£ÍÎÊå¤Ï¡Ö¡Ê¼Â²È¤Ëµ¢¤Ã¤¿»þ¤Ë¡Ë¥ê¥Ó¥ó¥°¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ç¡ÊÊì¥­¥ã¥·¡¼¤È¡Ë»Å»ö¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢·ë¹½¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤·