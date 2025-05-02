£µ·î£´Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè35Àá¤Ç¡¢»°ãø·°¤òÍÊ¤¹¤ë£¹°Ì¤Î¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï¡¢£³°Ì¤Î¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¡£¤³¤Î°ìÀï¤òÁ°¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡¦¥Ò¥å¥ë¥Ä¥§¥é¡¼´ÆÆÄ¤¬»°ãø¤é¤Î¥³¥ó¥Ç¥·¥ç¥ó¾õÂÖ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØSussex World¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£»°ãø¤ÏÀè·î£µÆü¤Î¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹Àï¡Ê£±¡Ý£²¡Ë¤Ç±¦Â­¤òÉé½ý¡£12Æü¤Î¥ì¥¹¥¿¡¼Àï¡Ê£²¡Ý£²¡Ë¤Ï¥Ù¥ó¥Á³°¤È¤Ê¤ê¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ïº£µ¨½é¤á¤Æ·ç¾ì¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢