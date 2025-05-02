¡ÖEasy Breezy¡×¤ä¡ÖBalloon¡×¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥·¡¼¥ó¤Ë³Î¸Ç¤¿¤ëÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¯¥é¥Ã¥×¥Ç¥å¥ª¡§chelmico¡£¤½¤ÎMC¤Ç¤¢¤ëRachel¤¬¡¢ÂÔË¾¤Î¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£Rachel¤Î¥½¥í¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ËESME MORI¤ò·Þ¤¨¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Öohayoumadayarou¡×¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤³¤Î¿·¤¿¤Ê»î¤ß¤Î¡¢¤½¤Î½éºî¤È¤·¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¡Ömo osoi¡×¡£¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¥í¥Ã¥¯Åª¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¡¢´Ë¤ä¤«¤ÊRachel¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤¬¾è¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¹½