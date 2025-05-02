¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/05/02¡ÛHey! Say! JUMP¤Î¹âÌÚÍºÌé¡Ê¢¨¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¡Ë¤¬DJ¤òÌ³¤á¤ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö¹âÌÚÍºÌé¤ÎYOU YAKAI¡×¡ÊËè½µÌÚÍË¿¼Ìë25¡§30¡Á26¡§00¡Ë¤¬¡¢1Æü¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¥é¥¸¥ª¤Ç¤ÎÁª¶Ê¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û»°±ºæÆÊ¿¡¢JUMP¹âÌÚ¤È¤Î¡Ö¤´¤¯¤»¤ó¡×2¥·¥ç¥Ã¥È¢¡¹âÌÚÍºÌé¡¢SixTONES¤Îµ­Ç°Æü¤ò½ËÊ¡¡©¥É¥é¥Þ¡Ö»äÎ©¥Ð¥«¥ì¥¢¹â¹»¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿2012Ç¯¡Ë¤Ë¤Æ¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤¿SixTONES¤È¹âÌÚ¡£¥°¥ë¡¼¥×