2025Ç¯4·î¤ËÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡¿¥×¥ê¥Ú¥¤¥É¥«¡¼¥É´ØÏ¢¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£°ìÉô¡¢5·îÈ¯É½¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤â¼è¤ê¾å¤²¤ë¡£¡ü¥è¥É¥Ð¥·¤Î¥¯¥ì¥«¤¬¼«¼Ò¥°¥ë¡¼¥×¸ÂÄê¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µÎ¨¥¢¥Ã¥×¡ª¥Ç¥¶¥¤¥ó¤äÍÑÅÓ¤Ë±þ¤¸¤¿¡Ö2Ëç»ý¤Á¡×¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë³ÚÅ·¥«¡¼¥É¤Ï¡¢¿·µ¬Æþ²ñ¼Ô¸þ¤±¤Ë¡¢¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Ë­ÉÙ¤Ê¡Ö³ÚÅ·¥«¡¼¥É ¥Þ¥¤¥«¥é¡¼¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¡Ö³ÚÅ·¥«¡¼¥É ¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥Ñ¥ó¥À ¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Î¿½¹þ¼õÉÕ¤ò4·î9Æü¤«