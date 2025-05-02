2Æü¡¢¥Ð¥Á¥«¥ó¤Î¥·¥¹¥Æ¥£¡¼¥ÊÎéÇÒÆ²¤Î²°º¬¤Ë±ìÆÍ¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¾ÃËÉ»Î¤é¡Ê¥²¥Ã¥Æ¥£¡á¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥í¡¼¥Þ¶¦Æ±¡Û¼¡´ü¥í¡¼¥Þ¶µ¹Ä¤ò·è¤á¤ëÁªµó¡Ê¥³¥ó¥¯¥é¡¼¥Ù¡Ë¤Ç²ñ¾ì¤È¤Ê¤ë¥Ð¥Á¥«¥ó¤Î¥·¥¹¥Æ¥£¡¼¥ÊÎéÇÒÆ²¤Î²°º¬¤Ë2Æü¡¢±ìÆÍ¤¬¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡£¥³¥ó¥¯¥é¡¼¥Ù¤Ï¶µ¹Ä¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï±ìÆÍ¤«¤é¹õ±ì¤ò½Ð¤·¡¢Áª½Ð¤µ¤ì¤ì¤ÐÇò±ì¤ò½Ð¤·¤Æ³°Éô¤ËÃÎ¤é¤»¤ë»ÅÁÈ¤ß¡£7Æü¤Î³«»Ï¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥³¥ó¥¯¥é¡¼¥Ù¤Ç¤Ï¡¢Àè·î»àµî¤·¤¿¶µ¹Ä¥Õ¥é¥ó