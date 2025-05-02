¼¯»ùÅç»Ô¤Ç2Æü¡¢¼¯»ùÅçÃæ±û¹â¹»¤È¼¯»ùÅç¶ÌÎ¶¹â¹»¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¸ò´¿²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Ç®Àï¤¬·«¤ê¹­¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ç®Àï¤Ï¥¹¥Ýー¥Ä°Ê³°¤Ç¤â¡£¡ÈÌ¾Á°¤Î¸Æ¤ÓÊý¡É¤ÇÀï¤¤¤¬µ¯¤­¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¾¡ÇÔ¤Ï¤É¤Á¤é¤Ë¡ª¼¯»ùÅç»Ô¤Î¸©Î©ÂÎ°é´Û¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼¯»ùÅçÃæ±û¹â¹»¤ÎÀ¸ÅÌÌó950¿Í¤È¡¢¼¯»ùÅç¶ÌÎ¶Ãæ³Ø¹»¡¦¹â¹»¤ÎÀ¸ÅÌÌó1050¿Í¤Ç¤¹¡£¹ç¤ï¤»¤Æ2000¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëÀ¸ÅÌ¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¸ò´¿²ñ¡ª1992Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤êº£Ç¯