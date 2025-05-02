Shinichi Uchida¡ÎÅìµþ£²Æü¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - °ËÆ£±à¤Ï£²Æü¡¢£²£°£²£µÇ¯£´·î´üÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤ò½¾Íè¤ÎÁý±×¤«¤é°ìÅ¾¤·¤Æ¸º±×Í½ÁÛ¤Ë½¤Àµ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ºòÇ¯£±£°·î¤«¤é°ìÉô°ûÎÁÀ½ÉÊ¤Ê¤É¤ÎÃÍ¾å¤²¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤¬¡¢¶¥Áè·ã²½¤ËÈ¼¤¦¥ê¥Ù¡¼¥ÈÁý²Ã¤ä¹­¹ðÀëÅÁÈñ¤ÎÀè¹ÔÅê»ñ¤â¤¢¤ê¡¢½¾ÍèÍ½ÁÛ¤ò²¼²ó¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤È¤¤¤¦¡£Çä¾å¹â¤Ï¾åÊý½¤Àµ¤·¤¿¤¬¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤Ï£²£²£³²¯±ß¡Ê½¾ÍèÍ½ÁÛ£²£¶£µ²¯±ß¡¢Á°´ü¼ÂÀÓ£²£µ£°²¯±ß¡Ë¡¢½ãÍø±×¤Ï£±£³£·²¯±ß¡ÊÆ±£±£·£²