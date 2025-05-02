Åìµþ¡¦Â­Î©¶è¤Î¾®³Ø¹»¤Ç1Æü¡¢¶µ¼¼¤ÎÅ·°æ¤Î°ìÉô¤¬¤Ï¤¬¤ì¤ÆÍî²¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¶è¤Ïº£¸å¡¢¶èÆâ¤Ë¤¢¤ë62¤Î¾®Ãæ³Ø¹»¤ÇÄ´ºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£Â­Î©¶è¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢1Æü¡¢¶èÎ©·ªÅç¾®³Ø¹»¤Î4Ç¯À¸¤Î¶µ¼¼¤Ç¡¢Å·°æ¤ÎÀÐ¤³¤¦¥Ü¡¼¥É¤Î°ìÉô¤¬¤Ï¤¬¤ì¤ÆÍî²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÅÐ¹»¤·¤¿»ùÆ¸¤¬¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£Íî²¼¤·¤¿ÀÐ¤³¤¦¥Ü¡¼¥É¤Ï¡¢½Ä¤¬¤ª¤è¤½0.9¥á¡¼¥È¥ë¡¢²£¤¬¤ª¤è¤½1.8¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÂç¤­¤µ¤Ç¡¢·ÐÇ¯Îô²½¤¬¸¶°ø¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£