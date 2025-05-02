5·î2ÆüÊüÁ÷¤ÎNHK¡Ø¤¢¤µ¥¤¥Á¡Ù¤Ë¡¢ÈøÌî¿¿Àé»Ò¤¬VTR½Ð±é¡£¤³¤ÎÆü¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿ºäÅìÎ¶ÂÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ú´ØÏ¢¡Û¡Ö¤â¤¦²øÊª¤Ç¤¹¡×ÈøÌî¿¿Àé»Ò¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦°ËÆ£º»è½¤Î±éµ»¤ËÂÀ¸ÝÈ½¡Ö´¶¾ð¤ò¤É¤ó¤É¤ó¡Ä¡×2024Ç¯ÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¥é¥¤¥ª¥ó¤Î±£¤ì²È¡Ù¤ÇºäÅì¤È¶¦±é¤·¤¿ÈøÌî¡£Æ±ºî¤ÇºäÅì¤Ï¼«ÊÄ¥¹¥Ú¥¯¥È¥é¥à¾É¤ÎÀÄÇ¯¤Î¡È¤ß¤Ã¤¯¤ó¡É¤³¤È¾®¿¹ÈþÏ©¿ÍÌò¤ò±é¤¸¤¿¤¬¡¢ÈøÌî¤Ï¡¢¡Ö½é¤á¤Æ¡Ø¥é¥¤¥ª¥ó¤Î±£¤ì²È¡Ù¤È¤¤¤¦¥É¥é¥Þ¤Ç