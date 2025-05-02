By Balazs Koranyi¡Î¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È£²Æü¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ¥æ¡¼¥í·÷¤Î£´·î¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï¡¢²¤½£Ãæ±û¶ä¹Ô¡Ê£Å£Ã£Â¡Ë¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤ë£²¡ó¤ò¼ã´³¾å²ó¤ë¿å½à¤ò°Ý»ý¤·¤¿¡£¤¿¤À´ðÄ´¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹²Á³Ê¤Ë²¡¤·¾å¤²¤é¤ì²ÃÂ®¤·¤¿¡£¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¤Ï¡¢£Å£Ã£Â¤¬Êª²Á¤è¤ê¤â¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Î±Æ¶Á¤ÎÊý¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£²¤½£Ï¢¹ç¡Ê£Å£Õ¡ËÅý·×¶É¤¬£²ÆüÈ¯É½¤·¤¿£´·î¤Î¥æ¡¼¥í·÷¤Î¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡Ê£È£É£Ã£Ð¡ËÂ®ÊóÃÍ¤ÏÁ°Ç¯Èæ¾å¾ºÎ¨¤¬£²¡¥£²¡ó¤ÈÁ°·î¤ÈÊÑ