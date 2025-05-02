◆ソフトバンク―ロッテ（2日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの有原航平が初回いきなり3失点と苦しい立ち上がりとなった。今季6度目の先発マウンドに上がった有原。初回、1死から藤岡裕大、郄部瑛斗に連打を浴び一、二塁のピンチを招く。続くポランコに116キロチェンジアップを右中間スタンドへの4号3ランを許した。今季は中盤に大きく崩れるシーンがあったが、初回の失点はこれまでなし。安定感のあった序盤