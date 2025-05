「Mr.Children tour 2024 miss you arena tour」サムネイル Mr.Childrenが、5月2日20時00分より全国ツアー『Mr.Children tour 2024 miss you arena tour』のライブ映像をYouTubeでプレミア公開する。【動画】5月2日20時00分プレミア公開されるMr.Children tour 2024 miss you arena tour5月2日20時00分よりMr.Childrenが最新アルバム「miss you」を引っ提げ、昨年7月から11月まで行われた全国アリーナツアー『Mr.