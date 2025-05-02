ºòÇ¯9·î¤ËÀ­Åª¿Í¿ÈÇäÇã¤Ê¤É¤ÎÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¡¢µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ç¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Î¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥³¥à¥º¤¬¡¢¸¡»¡Â¦¤«¤éÄó¼¨¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦»ÊË¡¼è°ú¤òµñÈÝ¤·¤¿¤½¤¦¤À¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÂçÃíÌÜ¤Î·º»öºÛÈ½¤¬³«¤«¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥³¥à¥º¡×¥Õ¥©¥È¥®¥ã¥é¥ê¡¼People¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö5·î1Æü¡¢ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó¤ÎÏ¢Ë®ºÛÈ½½ê¤Ë¤Æ¡¢ºÛÈ½³«»ÏÁ°ºÇ¸å¤È¤Ê¤ë¸øÈ½Á°¶¨µÄ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥³¥à¥º¤¬½ÐÄî¡£»ÊË¡¼è°ú¤òµñÈÝ¤·¤¿