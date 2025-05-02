¡Ö¤µ¤¤¤Ï¤Æ¤Î¥­¥ã¥Ð¥ì¡¼¡×Á°¤ÎÆ»Ï©¤Ë¤Ïº£¤Ç¤âÂç¤­¤ÊµµÎö¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡á2Æü¸á¸å¡¢ÀÐÀî¸©¼î½§»ÔÀÐÀî¸©¼î½§»Ô¤Î±è´ßÉô¤Ë¤¢¤ê¡¢Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÎÄÅÇÈ¤ÇÂ»²õ¤·¤¿¡Ö¤µ¤¤¤Ï¤Æ¤Î¥­¥ã¥Ð¥ì¡¼¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë·úÊª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ÔÌ±¤é¤¬2Æü¡¢½êÍ­¼Ô¤Î»Ô¤ËÂÐ¤·¡¢¿ÌºÒ°ä¹½¤È¤·¤ÆÊÝÂ¸¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤¿¡£»Ô¤Ï¹ÁÏÑ¤ÎÉüµì¹©»ö¤ËÈ¼¤¤²òÂÎ¡¦Å±µî¤¹¤ëÊý¿Ë¤À¤¬¡¢»ÔÌ±¤Ï¡ÖºÒ³²¤Î¶µ·±¤ò¸åÀ¤¤ËÅÁ¤¨¤ëÆ»¤·¤ë¤Ù¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·úÊª¤Ï¤â¤È¤â¤È¡¢1970Ç¯Âå¤Ë¼î