À¤³¦Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë5¿ÍÁÈ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦(G)I-DLE¤¬¡¢¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤ò¡Öi-dle¡Ê¥¢¥¤¥É¥¥¥ë¡Ë¡×¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿¡£²þÌ¾¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼7¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿5·î1Æü¤Ë¸ø¼°SNS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤òÄÌ¤¸¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¤­¤ç¤¦2Æü¤Ë¤Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØWe are i-dle¡Ù¤ò¥µ¥×¥é¥¤¥º¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü¡ÛºÆ½ÐÈ¯¤¹¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëi-dle¥í¥´i-dle¡Ê¥ß¥è¥ó¡¿MIYEON¡¢¥ß¥ó¥Ë¡¿MINNIE¡¢¥½¥è¥ó¡¿SOYEON¡¢¥¦¥®¡¿YUQI¡¢¥·¥å¥Õ¥¡¡¿SHUHUA¡Ë¤Ï¡¢2018Ç¯