¤Þ¤â¤Ê¤¯»Ï¤Þ¤ëÂçÁêËÐ¸Þ·î¾ì½ê¤òÁ°¤Ë2Æü¡¢·Î¸ÅÁí¸«¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Àè¾ì½ê¡¢Âç´Ø¤È¤·¤ÆÍ¥¾¡¤·¤¿Âç¤ÎÎ¤¤Ï¡¢¼¡¤Î¾ì½ê¤Ç¹Ë¤È¤ê¤Î´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½ºß¤ÎÄ´»Ò¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ ÁêËÐ¥Õ¥¡¥ó¡§¡ÖÅö¤¿¤ê¤Î²»¤È¤«¤â¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢²£¹Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö²£¹ËÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×ÁêËÐ¥Õ¥¡¥ó¤¬ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¼¡¤Î¾ì½ê¤Ç¹Ë¤È¤ê¤Î´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ëÂç´Ø¡¦Âç¤ÎÎ¤¡£ ¤³¤ÎÆü¡¢Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç