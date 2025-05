WOWOWは、昨年生誕60周年を迎えたhideを6月から2カ月連続で特集。その第1弾として、6月29日に『hide Memorial Day 2025 hide with Spread Beaver"REPSYCLE"〜Life is still going on!!〜』(18:00〜WOWOWライブ/WOWOWオンデマンド)を放送・配信する。(C)HEADWAX ORGANIZATION CO.,LTD.Photo by HIDEO CANNO(CAPS)X JAPANのギタリストとして、ソロアーティスト(hide with Spread Beaver/zilch)として音楽シーンに多大なる影響を与え