¡Ö¥É¥¤¥Ä¤Î¤¿¤á¤ÎÁªÂò»è¡ÊAfD¡Ë¡×¤Î¥ï¥¤¥Ç¥ë¶¦Æ±ÂåÉ½¡Êº¸¡Ë¡á3·î¡¢¥Ù¥ë¥ê¥ó¡Ê¥í¥¤¥¿¡¼¡á¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥Ù¥ë¥ê¥ó¶¦Æ±¡Û²á·ãÇÉÂÐºö¤òÃ´¤¦¥É¥¤¥Ä¤Î¾ðÊóµ¡´Ø¡¢Ï¢Ë®·ûË¡ÍÊ¸îÄ£¤Ï2Æü¡¢2·î¤ÎÁíÁªµó¤ÇÂè2ÅÞ¤ËÌö¿Ê¤·¤¿±¦ÇÉ¡Ö¥É¥¤¥Ä¤Î¤¿¤á¤ÎÁªÂò»è¡ÊAfD¡Ë¡×¤ò¶Ë±¦ÃÄÂÎ¤ËÇ§Äê¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£AfD¤Ï°ÜÌ±¡¦ÆñÌ±¤ÎÇÓÀÍ¤ò·Ç¤²¤Æ¥É¥¤¥Ä¹ñÆâ¤Ç»Ù»ý¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·ûË¡ÍÊ¸îÄ£¤Ï¡Ö¼«Í³Ì±¼ç¼çµÁÅª¤Ê´ðËÜÃá½ø¤ËÈ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£·ûË¡ÍÊ¸îÄ£¤Ï¤³¤ì