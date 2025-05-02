´Ú¹ñ¤ÎÂç½÷Í¥¥­¥à¡¦¥Ø¥¹¤¬¡¢¤Þ¤ë¤Ç»þ¤ò´¬¤­Ìá¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¼ã¡¹¤·¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È´°àú¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥­¥à¡¦¥Ø¥¹¤Î¥¨¥°¤¤Ã«´Ö5·î2Æü¡¢¥­¥à¡¦¥Ø¥¹¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÊ£¿ô¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£²°Æâ¥×¡¼¥ë¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Ê¤¬¤é¤â¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ë¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë»Ñ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢½Ö¤¯´Ö¤ËÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¶Ã¤­¤ò¸Æ¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢54ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤½¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡£¥Ï¥ê¤Î¤¢¤ëÈ©¡¢Í¾Ê¬¤Ê»éËÃ¤Î¤Ê¤¤°ú¤­Äù¤Þ¤Ã¤¿¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤