¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦SKE48¤Î¿û¸¶çýÜ¿¤¬¡¢4·î30ÆüÈ¯Çä¤Î¡Øblt graph.vol.111¡Ù(Åìµþ¥Ë¥å¡¼¥¹ÄÌ¿®¼Ò)¤Î´¬Ëö¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Øblt graph.vol.111¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¸ÂÄêÉ½»æÈÇ¡Ù(Åìµþ¥Ë¥å¡¼¥¹ÄÌ¿®¼Ò)»£±Æ¡¿º´Æ£Í¤°ì¡û16¥Ú¡¼¥¸¤Î¥í¥ó¥°¥°¥é¥Ó¥¢º£Ç¯2·î¤Ë8·î31Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ¤Î¥°¥ë¡¼¥×Â´¶È¤òÈ¯É½¤·¤¿¿û¸¶¡£¾¯¤·¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÈºÇ¸å¤Î°§»¢¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÇÁá¤á¤ÎÂ´¶ÈÈ¯É½¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤½¤ó¤Ê¿û¸¶¤ÎÍ¥¤·¤µ¤ä²¹¤â