»³·Á»Ô¤ÎÍÄÃÕ±à¤Ç2Æü¡¢¹±Îã¤Î²¹¿å¥×ー¥ë³«¤­¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ÂÔ¤Á¤ËÂÔ¤Ã¤¿¥×ー¥ëÍ·¤Ó¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥×ー¥ë³«¤­¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï»³·Á»Ô¤Î¶â°æÍÄÃÕ±à¤Ç¤¹¡£±à¤Ç¤Ï¡¢±Ë¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¼«¿®¤äÃ£À®´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢33Ç¯Á°¤«¤é²¹¿å¥×ー¥ë¤ò»È¤Ã¤¿¥×ー¥ëÍ·¤Ó¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÔ¤Á¤ËÂÔ¤Ã¤¿º£Ç¯ÅÙ¤Î½é±Ë¤®¤Ç¤¹¡£Ç¯Ä¹¤Î±à»ù34¿Í¤¬¿å²¹30ÅÙ¤Î¥×ー¥ë¤Ë¸µµ¤¤è