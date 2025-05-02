¥Ñ¥Æ¥£¡¦¥¹¥ß¥¹¡ÊPatti Smith¡Ë¤¬¥µ¥¦¥ó¥É¥¦¥©¡¼¥¯¡¦¥³¥ì¥¯¥Æ¥£¥ô¤È¤È¤â¤Ë¼è¤êÁÈ¤àºÇ¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¥³¥ì¥¹¥Ý¥ó¥Ç¥ó¥¹¡ÊCORRESPONDENCES¡Ë¡×¤Î¥¢¥¸¥¢½é¸ø±é¤È¤Ê¤ëµþÅÔ¸ø±é¤¬¡¢4·î29Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¥í¡¼¥à¥·¥¢¥¿¡¼µþÅÔ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¢¥Ù¥ë¥ê¥ó¡¢¥È¥Ó¥ê¥·¡¢¥¢¥Æ¥Í¡¢¤½¤·¤Æ5·î2Æü¡¦3Æü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅìµþ¡¦¿·¹ñÎ©·à¾ì¥ª¥Ú¥é¥Ñ¥ì¥¹¸ø±é¤Î¤¤¤º¤ì¤â¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ñ¥Æ¥£¡¦¥¹¥ß¥¹¤¬¾ðÇ®¤òÃí