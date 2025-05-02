2023Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡¢ÍâÇ¯¤Î½éÍèÆü¸ø±é¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ö¥í¥ó¥É¥·¥§¥ë¡ÊBlondshell¡Ë¤³¤È¥µ¥Ö¥ê¥Ê¡¦¥¿¥¤¥Æ¥ë¥Ð¥¦¥à¤¬¡¢ÂÔË¾¤Î2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØIf You Asked for a Picture¡Ù¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¡£´¶¾ð¤Î±ü¿¼¤¯¤ËÆ§¤ß¹þ¤ß¡¢¼«¿È¤ÎÀ¼¤È¸þ¤­¹ç¤Ã¤¿¿·ºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥ì¥³¡¼¥É¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¤¢¤ë¸á¸å¤Îµ­Ï¿¡£¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò¸«¼º¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥Ö¥í¥ó¥É¥·¥§¥ë¤Ï¡¢¾¯¤·¥¤¥é¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£NY¤Î¥í¥Ã¥¯¥Õ¥§¥é¡¼¡¦¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤¢¤ëRough Trade¨¡¨¡¾®¤µ¤Ê