¥«¥Ö¥¹¡¦º£±Ê¾ºÂÀÅê¼ê¤Î¼¡²óÅÐÈÄ¤¬¡¢4Æü¸á¸å1»þ10Ê¬¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¸áÁ°3»þ10Ê¬¡Ë³«»Ï¤ÎÅ¨ÃÏ¤Ç¤Î¥Ö¥ë¥ï¡¼¥ºÀï¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£µåÃÄ¤¬1Æü¡ÊÆ±2Æü¡Ë¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£º£±Ê¤Ï4·î29Æü¤Î¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥ÄÀï¤ÇÎ¾µÓ¤±¤¤¤ì¤ó¤·¡¢6²óÅÓÃæ¤Ç¼«¤é¿½¤·½Ð¤Æ¹ßÈÄ¡£¤·¤«¤·¤½¤Î±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¯¡¢Í½ÄêÄÌ¤ê¤ËÃæ4Æü¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤Çº£µ¨4¾¡ÌÜ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£´û¤ËÁ´ÎÏÅêµå¤¬¤Ç¤­¤ë¾õÂÖ¤À¤È¤¤¤¤¡Ö¸ªÉª¤µ¤¨ÌäÂê¤Ê¤±¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£