¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦IS:SUE¤¬¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥á¥¿¥Ð¡¼¥¹¥¢¥×¥ê¡ÖWEAR GO LAND¡×¤Î¿·¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤¬2Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¿·¶Ê¡ÖSHINING¡×¤¬¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¥½¥ó¥°¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú²èÁü¡Û¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¡ªÆÍÁ³¥Ö¥í¥ó¥É¥Ø¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤¿YUUKI¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡ÖWEAR GO LAND¡×¤Î¶õ´Ö¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¶áÌ¤Íè´¶ËþºÜ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÅÔÆâ¤ÇOOH¹­¹ð¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â·èÄê¡£·Ç½Ð¾ì½ê¤äÆâÍÆ¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÆ±