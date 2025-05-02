¾®ÇäÇä¾å¹â¡Ê3·î¡Ë17:30 ·ë²Ì-3.5% Í½ÁÛ-6.9%Á°²ó-13.0%¡Ê²Á³Ê¡¦Á°Ç¯Èæ) ·ë²Ì-4.8% Í½ÁÛ-7.9%Á°²ó-15.1%¡Ê-15.0%¤«¤é½¤Àµ¡Ë¡Ê¿ôÎÌ¡¦Á°Ç¯Èæ)