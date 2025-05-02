²¤½£¤ÎÌ¾Ìç¥¯¥é¥Ö¤Ë½êÂ°¤¹¤ë19ºÐ¤¬ÌöÆ°¤·¤¿¡££µ·î£±Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ù¥ë¥®¡¼¥ê¡¼¥°¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ£±Âè£·Àá¤Ç¡¢¸åÆ£·¼²ð¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥¢¥ó¥Ç¥ë¥ì¥Ò¥È¤Ï¡¢¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥×¤ÈÅ¨ÃÏ¤ÇÂÐÀï¡££³¡Ý£±¤Ç²÷¾¡¤ò¼ý¤á¤¿¡£¤³¤Î°ìÀï¤ÇÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤òÃ¡¤­¹þ¤ó¤À¤Î¤¬¡¢ÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¸åÆ£¤À¡£55Ê¬¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¹ë²÷¤Ê¥Ø¥Ã¥É¤Ç¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û19ºÐ¤Î191¥»¥ó¥ÁFW¤¬¹ë²÷¥Ø¥Ã¥ÉÃÆ¤³¤Î¥´¡¼¥ë¤ËÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«