½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¤Ç45ºÐ°Ê¾å¤¬Áè¤¦¿·µ¬Âç²ñ¡¢ÆüËÜ½÷»Ò¥·¥Ë¥¢¥ª¡¼¥×¥óÁª¼ê¸¢ºÇ½ªÆü¤Ï2Æü¡¢ÀéÍÕ»Ô¤ÎÅìµÞ¥»¥Ö¥ó¥Ï¥ó¥É¥ì¥Ã¥É¥¯¥é¥ÖÅì¥³¡¼¥¹¡Ê¥Ñ¡¼72¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¼ó°Ì¤Ç½Ð¤¿¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»50¾¡¤Î48ºÐ¡¢ÉÔÆ°ÍµÍý¤¬69¤Ç²ó¤Ã¤ÆÄÌ»»9¥¢¥ó¥À¡¼¤Î135¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡£¾Þ¶â¤Ï600Ëü±ß¡£4ÂÇº¹¤Î2°Ì¤Ïµ´Âô¿®»Ò¤À¤Ã¤¿¡£