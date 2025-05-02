º£Ç¯3·îÊ¡²¬¸©Æâ¤Î¸ø±à¤ÇÅö»þ20Âå¤Î½÷À­¤ËÀ­ÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿¤È¤·¤ÆÂçÊ¬ÃÏÊý¸¡»¡Ä£¤Ï2Æü18ºÐ¤ÎÃË¤òÉÔÆ±°ÕÀ­¸òÅù½ý³²¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ÉÔÆ±°ÕÀ­¸òÅù½ý³²¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÊ¡²¬¸©ÃÛ¾å·´¤Î18ºÐ¤ÎÃË¤Ç¤¹¡£ µ¯ÁÊ¾õ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤Èº£Ç¯3·î8ÆüÊ¡²¬¸©Æâ¤Î¸ø±à¤ÇÅö»þ20Âå¤Î½÷À­¤ËÇÏ¾è¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ´é¤ò²¥¤êÀ­ÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤ÆÁ´¼£1½µ´Ö¤Î¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ÃË¤Ï3·î31ÆüÂçÊ¬²ÈÄíºÛÈ½½ê¤ËÁ÷¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²ÈºÛ¤Ï»ö·ï¤Î