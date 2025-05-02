Ç¯¤Îº¹27ºÐ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼É×ÉØ¡Ö¤È¤â¤¨¤È¤ß¤Ã¤Á¤ã¤ó¡×¤ÎºÊ¡¦¤È¤â¤¨¤¬¡¢À°·ÁÁ°¤Î´é¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÀ°·ÁÁ°¤Î¤È¤â¤¨&27ºÐº¹¤ÎÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎºÊ¡¢¤È¤â¤¨¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦É×¤Î¤ß¤Ã¤Á¤ã¤ó¡£2019Ç¯¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¤òÂ´¶È¤·¤¿¤È¤â¤¨¤¬¡¢¤ß¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Ë¹ðÇò¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¸òºÝ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢2020Ç¯¡¢¤È¤â¤¨¤µ¤ó¤Î¹â¹»Â´¶È¸å¤Ë¡¢¤È¤â¤¨¤µ¤ó¤Ï18ºÐ¡¢¤ß¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Ï45ºÐ¤È¤¤¤¦27ºÐº¹¤Ç¤Î·ëº§¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£202