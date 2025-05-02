¥¹¥Ç¥£¥ë¥Þ¥óÇÕ½à¡¹·è¾¡¤ÎÂæÏÑÀï¡¢º®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ç¾¡Íø¤·¡¢¾Ð´é¤ÎÎÐÀîÂçµ±¡¢¸Þ½½ÍòÍ­¼ÓÁÈ¡á2Æü¡¢¥¢¥â¥¤¡Ê¥²¥Ã¥Æ¥£¡á¶¦Æ±¡ËÃË½÷º®¹ç¤ÎÃÄÂÎ¤ÇÁè¤¦¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¤Î¹ñ¡¦ÃÏ°èÊÌÂÐ¹³Àï¥¹¥Ç¥£¥ë¥Þ¥óÇÕ¤Ï2Æü¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÊ¡·ú¾Ê¥¢¥â¥¤¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ï½à¡¹·è¾¡¤ÇÂæÏÑ¤Ë3¡½0¤Ç²÷¾¡¤·¡¢½à·è¾¡¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£º®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¤ÎÎÐÀîÂçµ±¡ÊNTTÅìÆüËÜ¡Ë¸Þ½½ÍòÍ­¼Ó¡ÊBIPROGY¡ËÁÈ¤¬2¡½0¤Ç½éÀï¤ò¼è¤ë¤È¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤ÇÃË»Ò¤ÎÅÏÊÕ¹Òµ®¡ÊBIPROGY¡Ë¡¢½÷»Ò¤Î»³¸ý°«