¥È¥à ¥Õ¥©¡¼¥É(TOM FORD)¤«¤é¡¢2025Ç¯½Õ²Æ¤Î¿·ºî¥¦¥£¥á¥ó¥º¥·¥å¡¼¥º¤¬ÅÐ¾ì¡£¡ÈT»ú¥í¥´¥×¥ì¡¼¥È¡ÉÇÛ¤·¤¿¥é¥Õ¥£¥¢ÁÇºà¥µ¥ó¥À¥ëÃíÌÜ¤Ï¡¢¡ÈT¡É¤òÌÏ¤Ã¤¿¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤ä¡¢¥ì¥¶¡¼¡¢¥é¥Õ¥£¥¢ÁÇºà¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥é¥¤¥É¥µ¥ó¥À¥ë¡£¥é¥Õ¥£¥¢ÁÇºà¤Ç¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¡¢¥í¥´¥×¥ì¡¼¥È¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥Ð¥±¥Ã¥È¥Ð¥Ã¥°¤ÈÆ±¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ªÂ·¤¤¤Ç¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤À¡£¥¯¥í¥³·¿²¡¤·¥ì¥¶¡¼¤Î¥Ò¡¼¥ë¥µ¥ó¥À¥ë¥¯¥í¥³·¿²¡¤·¥ì¥¶¡¼