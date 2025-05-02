¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¢¥ï¡¼¸åÆ£µ±´ð¡Ê50¡Ë¤¬¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥óÉÍÅÄ²í¸ù¤ÎÂåÌòMC¤òÌ³¤á¤¿MBS¡Ö¤´¤Ö¤´¤Ö¡×½Ð±é¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£2Æü¤Þ¤Ç¤ËÅÔÆâ¤Ç¥±¥ó¥É¡¼¥³¥Ð¥ä¥·¤È¥À¥Ö¥ëMC¤òÌ³¤á¤ëFANY¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¿·ÈÖÁÈ¡ÖÂæËÜ¤ò¤Ö¤Ã²õ¤»¡×¤Î¼èºà²ñ¤Ë½ÐÀÊ¡£¸½ºßµÙÍÜÃæ¤ÎÉÍÅÄ¤ÎÂåÂÇ¤Ç4·î¤Ë¡Ö¤´¤Ö¤´¤Ö¡×¤ÎMC¤òÌ³¤á¤¿ºÝ¤Ë¡¢¥í¥±¤ËÉÍÅÄ¤Î¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Î¥¹¥«¥¸¥ã¥ó¤òÃå¤Æ¤­¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥±¥ó¥³¥Ð¤«¤é¡Öº£Æü¤Î¸½¾ì¤Ë¤âÃå¤ÆÍè¤Æ¤¿¡×¤È¥¤¥¸¤é¤ì¤¿¡£Æ±¤¸MC