NPBÎòÂå2°Ì¤ÎÄÌ»»350¾¡¤òµ­Ï¿¤·¤¿ÊÆÅÄÅ¯Ìé»á¡ÊºåµÞ¢ªºå¿À¢ª¶áÅ´¡Ë¤¬3·î25Æü¡¢ÀàÅð¤Îµ¿¤¤¤ÇÆôºêËÌ½ð¤Ë¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ËÂç¤­¤Ê¾×·â¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢²þ¤á¤Æ¸½Ìò°úÂà¸å¤Î¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Î¿ÍÀ¸¤¬É¬¤º¤·¤â·Ã¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤òÄË´¶¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢²áµî¤Ë¤â¡ÈÂÄ¤Á¤¿¡É¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤¬Â¿¤¯Â¸ºß¤·¤¿¡£¡Úµ×ÊÝÅÄÎ¶Íº/¥é¥¤¥¿¡¼¡Û¡ö¡ö¡ö¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤³Ê¹¥¤ÇÀÜµÒ¡ÄÌîµåÅÒÇî¤Çµð¿Í¤ò¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤Ã