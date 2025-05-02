¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£ËÌÉôÃÏ¶èÏ¢Ë®ÃÏÊýºÛÈ½½ê¤Ï¡¢2021Ç¯¤ËºÛÈ½½ê¤¬²¼¤·¤¿Ì¿Îá¤ËApple¤¬¸Î°Õ¤Ë°ãÈ¿¤·¤¿Ç§Äê¤·¤¿¾å¤Ç¡¢Ë¡ÄêÉî¿«ºá¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤ËÄ´ºº¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£ Epic Games¤ÈApple¤ÎÁÊ¾Ù Epic Games¤Ï¡¢App Store¤ÇÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥Õ¥©ー¥È¥Ê¥¤¥È¡×¤Ç¡¢App Store³°¤Ç¤Î·èºÑ¥·¥¹¥Æ¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¥²ー¥àÆâÄÌ²ß¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢App Store¤Î¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ë°ãÈ¿¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¡¢App Store¤«¤é¤ÎÇÛ¿®¤¬Ää»ß