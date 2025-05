SEVENTEENのコンサート映画『SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR IN CINEMAS』が、4週連続で入場者特典を配布することが決定した。【写真】SEVENTEENが日本の居酒屋に!?2015年5月、1stミニアルバム『17 CARAT』でデビューしたSEVENTEEN。昨年12月にはアメリカの「2024 ビルボード・ミュージック・アワード(BBMAs)」で「Top K-pop Touring Artist」を受賞する快挙を成し遂げるなど、K-POP のアイコンとして活躍している。そんな彼