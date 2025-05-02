Shadia Nasralla[¥í¥ó¥É¥ó £²Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ±ÑÀÐÌýÂç¼ê¥·¥§¥ë¤¬£²ÆüÈ¯É½¤·¤¿Âè£±¡¦»ÍÈ¾´ü¤Ï£²£¸¡ó¤Î¸º±×¤À¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤Ï¾å²ó¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯¤È¤ÎÈæ³Ó¤Ç¸¶Ìý²Á³Ê¤¬²¼Íî¤·¡¢ÀºÀ½¥Þ¡¼¥¸¥ó¤âÄã²¼¤¹¤ëÃæ¡¢¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ï¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿¡£º£¸å£³¥«·î¤Ç£³£µ²¯¥É¥ëÁêÅö¤Î¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡££³£°²¯¥É¥ë°Ê¾å¤Î¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤Ï£±£´»ÍÈ¾´üÏ¢Â³¡£Âè£±¡¦»ÍÈ¾´ü¤Î½ãÍø±×¡ÊÄ´À°¸åÍø±×¡Ë¤Ï£µ£µ²¯£¸£°£°£°Ëü¥É¥ë¡£Æ±¼Ò¤¬¤Þ¤È¤á¤¿»Ô¾ìÍ½ÁÛ