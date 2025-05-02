ASIAN KUNG-FU GENERATIO¸åÆ£ÀµÊ¸¤¬ÀßÎ©¤·¤¿¡ÖAPPLE VINEGAR -Music Award-¡×Âè8²ó¤ÎÂç¾Þ¤Ë¡¢¡Ø¥¶¡¦¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¡Ù(MONO NO AWARE)¤È¡ØDos Atomos¡Ù(Dos Monos)¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£ASIAN KUNG-FU GENERATION¸åÆ£ÀµÊ¸¤¬2018Ç¯¤ËÀßÎ©¤·¤¿¿·¿Êµ¤±Ô¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤¬¥­¥ã¥ê¥¢½é´ü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ø¤ÈÂ£¤é¤ì¤ëºîÉÊ¾Þ¡ÖAPPLE VINEGAR -Music Award-¡£Âè8²ó¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¥Î¥ß¥Í¡¼¥È12¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÁª¹Í²ñ¤¬3·î27Æü¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢¸åÆ£ÀµÊ¸¡¢accobin¡Ê