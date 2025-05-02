¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¤Î¥é¥Ã¥Õ¥¡¥¨¥ì¡¦¥Ñ¥Ã¥é¥Ç¥£¡¼¥Î´ÆÆÄ¤¬¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Ù¥Æ¥£¥¹Àï¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡ØUEFA.com¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£1Æü¡¢UEFA¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥ê¡¼¥°(ECL)¤Î½à·è¾¡1st¥ì¥°¤Ç¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¤Ï¥ì¥¢¥ë¡¦¥Ù¥Æ¥£¥¹¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¤Î1st¥ì¥°¤È¤Ê¤Ã¤¿Ãæ¡¢6Ê¬¤Ë¥¨¥º¡¦¥¢¥Ö¥Ç¡¢64Ê¬¤Ë¤Ï¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¤Ë¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤ï¤ì2ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢73Ê¬¤Ë¥ë¥«¡¦¥é¥Ë¥¨¥ê¤¬1ÅÀ¤òÊÖ¤·¡¢2-1¤Ç2nd¥ì¥°¤ËÎ×¤à¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢¥Ñ¥Ã¥é