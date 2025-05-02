¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/05/02¡Û¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥³¥Ã¥È¥ó¤ÎÀ¾Â¼¿¿Æó¤¬5·î1Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥¦¥©¡¼¥º¡×¥¹¥¿¥¸¥ª¥á¥ó¥Ð¡¼¹çÆ±¼èºà²ñ¤Ë½ÐÀÊ¡£4·î28Æü¡¢µÈËÜ¶½¶È¤È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È·ÀÌó¤ò½ªÎ»¤·¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤Î¹âÈæÎÉ¤¯¤ë¤Þ¡Ê¢¨¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡¦¤¯¤ë¤Þ¤ò¥¹¥«¥¦¥È¤·¤¿¿Íµ¤·Ý¿Í¢¡¥³¥Ã¥È¥óÀ¾Â¼¡¢ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤Ë¸ÀµÚËÜÈÖÁÈ¤Ï¡¢·ëº§¤òÁ°Äó¤Ë¸òºÝ