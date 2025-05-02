¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥³¥Ã¥È¥ó¡×À¾Â¼¿¿Æó¡Ê40¡Ë¤¬1Æü¡¢ABEMA¤Îº§Á°¹ç½É¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ëÈÖÁÈ¡Ö¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥¦¥©¡¼¥º¡×¡Ê²ÐÍË¸å9¡¦00¡Ë¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥á¥ó¥Ð¡¼¹çÆ±¼èºà²ñ¤Ë½ÐÀÊ¡£µÈËÜ¶½¶È¤È¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È·ÀÌó½ªÎ»¤òÈ¯É½¤·¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡×郄ÈæÎÉ¤¯¤ë¤Þ¡Ê30¡Ë¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢MC¤ÎÎëÌÚ¤¨¤ß¡¢¡Ö¥À¥¤¥¢¥ó¡×ÄÅÅÄÆÆ¹¨¡¢¿¹¹áÀ¡¤È¤È¤â¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿À¾Â¼¡£¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¹¥¤­¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤¤¤¦Âç¥Õ¥¡¥ó¤ÎÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç