¥Õ¥¸¥Ã¥³¤Ï2Æü¡¢º«ÉÛ¤äÆ¦À½ÉÊ¤òÀ½Â¤¤¹¤ëÉÍºä¹©¾ì¡ÊÊ¼¸Ë¸©¿·²¹ÀôÄ®¡Ë¤ò2027Ç¯3·îËö¤ËÊÄº¿¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£1968Ç¯¤«¤é²ÔÆ¯¤·¡¢Ï·µà²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¹©¾ì¤Î½¾¶È°÷124¿Í¡Ê25Ç¯3·î»þÅÀ¡Ë¤Î¸ÛÍÑ¤Ï¡¢Â¾¹©¾ì¤Ê¤É¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤Ç°Ý»ý¤¹¤ë¡£¥Õ¥¸¥Ã¥³¤Ï¡Ö·Ð±Ä»ñ¸»¤ÎÍ­¸ú³èÍÑ¤ä¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¹©¾ìµ¡Ç½¤ò½¸Ìó¤¹¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£