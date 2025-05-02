Âçºå»Ô¤Ç¾®³ØÀ¸¤ÎÎó¤Ë¼Ö¤¬ÆÍ¤Ã¹þ¤ß¡¢»ùÆ¸7¿Í¤¬½Å·Ú½ý¤òÉé¤Ã¤¿»ö·ï¡£ÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÃË¤¬»ö·ï¤Î2ÆüÁ°¤Ë¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤­¤ç¤¦¸áÁ°8»þ¤´¤í¡¢Èï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿»ùÆ¸¤¬ÄÌ¤¦Âçºå»ÔÀ¾À®¶è¤ÎÀéËÜ¾®³Ø¹»¤Ç¤Ï¡¢ÅÐ¹»¤ËÂ¿¤¯¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤¬ÉÕ¤­Åº¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤­¤Î¤¦¸á¸å1»þÈ¾¤¹¤®¡¢²¼¹»Ãæ¤À¤Ã¤¿¾®³Ø2Ç¯¤È3Ç¯¤Î»ùÆ¸7¿Í¤¬¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¡¢¤¢¤´¤äÏÓ¤ò¹üÀÞ¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î½Å·Ú½ý¤òÉé¤¤¡¢±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÅìµþÅÔÅìÂ¼»³»Ô¤ÎÌµ¿¦¡¦ÌðÂôÍ¦´õÍÆµ¿¼Ô¡Ê28