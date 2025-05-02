Kentaro Okasaka¡ÎÅìµþ£²Æü¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - À¾ÆüËÜÎ¹µÒÅ´Æ»¤Ï£²Æü¡¢£²£°£²£¶Ç¯£³·î´üÄÌ´ü¤Î±Ä¶ÈÍø±×¤¬Á°Ç¯Èæ£µ¡¥£µ¡óÁý¤Î£±£¹£°£°²¯±ß¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î³«ºÅ¤ä¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤Î³ÈÂç¤È¤¤¤Ã¤¿¹¥µ¡¤òÀ¸¤«¤¹¤Û¤«¡¢Âçºå±ØÀ¾Â¦¥¨¥ê¥¢¤ä¹­Åç±Ø¥Ó¥ë³«¶È¤Ê¤É¤Î¸ú²Ì¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²ñ¼ÒÍ½ÁÛ¤Ï¡¢£É£Â£Å£Ó¤¬¤Þ¤È¤á¤¿¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È£±£³¿Í¤ÎÍ½ÁÛÊ¿¶Ñ£±£¸£¶£¸²¯±ß¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£Ç¯´ÖÇÛÅöÍ½ÁÛ¤Ï£±³ôÅö¤¿¤ê£¸