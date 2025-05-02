Á´Å¹¼Â¿©Ä´ºº¡ª¡Ø¤ª¤È¤Ê¤Î½µËö¡Ù¤¬¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¤ªÅ¹¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢Åìµþ¡¦È¨¥öÃ«¤Î¾ÆÃñ¼ò¾ì¡Ø¥­¥Ã¥Á¥ó¤«¤Í¤¸¤ç¤¦¡Ù¤Ç¤¹¡£¾ÆÃñ¤ÈÁÏºî¥Õ¥ì¥ó¥Á¤¬ÁÕ¤Ç¤ë¥Þ¥ê¥¢¡¼¥¸¥å¤òÎ©¤Á°û¤ß¤Çµ¤·Ú¤Ë°û¤ß²°¤¬¤Ò¤·¤á¤¯È¨¥öÃ«¤Ç¡¢¤Ò¤ÈºÝÂ¸ºß´¶¤òÊü¤ÄÎ©¤Á°û¤ßÅ¹¤¬¤³¤Á¤é¡£¡È³Ú¤·¤¯°û¤á¤ë¤ª¼ò¤ò¡É¤È¸·Áª¤µ¤ì¤¿¾ÆÃñ¤ä¥ï¥¤¥ó¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤Ó¡¢ÆÃ¤Ë¾ï»þ30¼ïÎà°Ê¾å¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤ë°ò¾ÆÃñ¤Ï°µ´¬¡£1ÂÐ2¤¬²«¶âÈæ¤À¤È¤¤¤¦¥½¡¼¥À³ä¤ê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó