¼óÁê´±Å¡¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬¥¦¥©¥ë¥ÄÂçÅýÎÎÊäº´´±¡Ê¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ãÌäÂêÃ´Åö¡Ë¤ò²òÇ¤¤·¤¿¤³¤È¤Ë´Ø¤·¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤«¤é¤Ï°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀ¯ºö¤Ç¤Î´Ø·¸¤ò·üÇ°¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£²¬ÌîÀµ·É¹ñ²È°ÂÊÝ¶ÉÄ¹¤¬¥¦¥©¥ë¥Ä»á¤ÈÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤Ë¤¢¤ê¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ø¤Î¥Ñ¥¤¥×Ìò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¤Ç¡¢´±Å¡¶Ú¤Ï¡Ö¤Þ¤¿°ì¤«¤é¤ä¤êÄ¾¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê´Ø·¸¹½ÃÛ¤ËÉå¿´¤¹¤ë¡£À¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤Ï¥¦¥©¥ë¥Ä»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆüÊÆ°ÂÊÝ¶¨ÎÏ¤Ø¤ÎÍý²ò¤¬½½Ê¬¤Ë¤¢¤ê¡¢¥Ð¥é¥ó