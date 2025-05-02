¥·¥ã¥Í¥ë(CHANEL)¤Ï¡¢Ê¡²¬¡¦Å·¿À¤Î¾¦¶È»ÜÀß¡Ö¥ï¥ó¡¦¥Õ¥¯¥ª¥«¡¦¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¡×Æâ¤Ë¿·¤¿¤Ê¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ö¥·¥ã¥Í¥ë Ê¡²¬Å·¿À¡×¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¹­¤µ¤ò¸Ø¤ë¥·¥ã¥Í¥ë¤Î¿·¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯Ê¡²¬¡¦Å·¿À¤ËÃÂÀ¸¤¹¤ë¡Ö¥ï¥ó¡¦¥Õ¥¯¥ª¥«¡¦¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¡×¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¥·¥ã¥Í¥ë¤Î¿·¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ö¥·¥ã¥Í¥ë Ê¡²¬Å·¿À¡×¤Ï¡¢ÃÏ¾å1³¬¤«¤é3³¬¤Þ¤Ç¤Î3¥Õ¥í¥¢¤Ç¹½À®¡£ÌÌÀÑ¤Ï1,160Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤òÄ¶¤¨¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¹­¤µ¤ò¸Ø¤ë¡£Âç¤­¤ÊÁë¤¬°õ¾ÝÅª¤ÊÀµÌÌ¸ý